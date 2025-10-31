Com pouco mais de 18 mil habitantes, o município de Formoso do Araguaia fica localizado no sudoeste do Tocantins, na Bacia do Médio Araguaia. Rodeado de rios e atrativos, também fica na região da Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. É neste município que está sendo realizado um concurso público que vai ofertar mais de 350 vagas para vagas na prefeitura.\nFormoso fica a uma distância de cerca e 300 km de Palmas. A geografia da região conta com os rios Araguaia e Javaés, que também fazem parte de atrativos turísticos.\nNo Rio Javaés, o turista pode banhar na praia Recanto da Ilha, que assim como em outras praias do estado, tem como pico de movimentação e programações no mês de julho. Também tem a Praia Grande, com local para acampamento nos meses de junho e julho.\nPrefeitura de Senador Canedo lança concurso com 1,5 mil vagas e salário de até R$ 9,9 mil