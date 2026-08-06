Curso de informática (Reprodução/Site Cotec)\nO Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) está com inscrições abertas para quase 30 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos em Goiânia e no interior do estado. As capacitações são oferecidas presencialmente e a distância para diversas áreas (veja oportunidades abaixo). As inscrições devem ser feitas pelo site do Cotec.\nSão 25 mil vagas disponíveis. São cursos pensados para o mercado de trabalho, para a pessoa conseguir sair daqui e buscar um emprego ou montar seu próprio negócio. É só vir, aprender e mudar sua realidade financeira", informou o secretário de Estado da Retomada, César Augusto Moura, em entrevista à TV Anhanguera.\nConcurso de Araguaína tem mais de 38 mil inscritos; veja quando saem os locais de prova\nCinco concursos abertos no TO ofertam 5,3 mil vagas com salários de até R$ 17 mil