A Câmara Municipal de Goiânia publicou, no início da noite desta segunda-feira (26), o edital do concurso público com 62 vagas e salários que chegam a R$ 10 mil. As oportunidades são para cargos como analista de comunicação, economista, contador, psicólogo, editor de vídeo, fotógrafo, motorista, entre outros.\nAs inscrições começam em 6 de janeiro de 2026 e vão até o dia 6 de fevereiro, pelo site do Instituto Verbena. A taxa é de R$ 130 para cargos de nível médio e R$ 150 para os de nível superior.\nInstituto abre inscrições para processo seletivo com 176 vagas em nove cidades tocantinenses\nAlego alerta para tentativas de golpes que simulam inscrições do concurso com 101 vagas e salários de mais de R$ 10 mil\nSeleção para professor substituto oferece salário de até R$ 8,5 mil\nDo total de 62 vagas, 38 são para cargos de nível médio, com remuneração inicial de R$ 6.538. As outras 24 são para funções de nível superior, com salário inicial de R$ 10.059.