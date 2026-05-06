A Timenow, empresa que atua em engenharia, gestão de projetos e consultoria para ativos industriais, anunciou a abertura de cento e vinte vagas de emprego para profissionais de nível técnico e superior. Com oportunidades em Goiás, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, as vagas focam em profissionais para integrar operações com atuação direta no gerenciamento de projetos.\nDentre as vagas disponíveis, oito oportunidades são para atuação presencial no setor de mineração de ouro, em Jacobina, na Bahia. Os novos contratados devem oferecer suporte técnico à execução de projetos, garantindo que cronogramas, escopo e padrões de qualidade sejam seguidos.\nA empresa oferece benefícios como planos de saúde e odontológico, seguro de vida, transporte, alimentação, convênio com academia, além de descontos e parcerias com instituições de ensino.