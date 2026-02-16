Nesta segunda-feira (16), vagas de emprego em Goiânia. Há oportunidades para analista em sistemas, auxiliar de serviços gerais e professor de ensino fundamental. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nSesc Goiás\nCargos oferecidos:\nAnalista em sistemas\nAuxiliar de serviços gerais\nProfessor de ensino fundamental\nPrazo para se inscrever: até 18/02/2026\nSalário: R$ 8.667,76 (analista em sistemas); R$ 1.868,78 + R$ 410,00 de vale alimentação (auxiliar de serviços gerais); R$ 38,40 por hora-aula\nComo se candidatar: inscrições são feitas pelo site, no item "trabalhe conosco"\nContato: não divulgado