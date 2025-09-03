Nesta quarta-feira (3), foram divulgadas 190 vagas de emprego em Goiânia, Mozarlândia e Senador Canedo. Há vagas para serviços gerais, jardineiros, zeladores, porteiros, gestor de projetos, mecânico, eletricista, operador de produção, operador de higienização e muito mais. Confira abaixo!\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nAffiart com afição de ferramentas\nTotal de vagas oferecidas: 01 vaga\nCargos oferecidos:\n01 vagas para serviços gerais\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o WhatsApp: (62) 9 9310-2333\nContato: (62) 9 9310-2333\nIAFAS\nTotal de vagas oferecidas: 44 vagas\nCargos oferecidos:\n02 vagas para encarregados de departamento pessoal\n02 vagas para jardineiros\n02 vagas para manutencionistas\n06 vagas para porteiros\n25 vagas para serviços gerais e auxiliares de limpeza