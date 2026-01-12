Nesta sexta-feira (9), foram divulgadas 20 vagas de emprego em Goiânia e Anápolis. Há oportunidades para auxiliar de tesouraria, auxiliar de limpeza, agente comercial, operador de caixa, auxiliar de produção e muito mais. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nGrupo Belcar\nTotal de vagas oferecidas: 04 vagas\nCargos oferecidos:\n01 vaga para lavador de motos\n02 vagas para auxiliar de limpeza (pcd)\n01 vaga para auxiliar de tesouraria\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar + benefícios\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o e-mail: recrutamento@belcar.com.br\nContato: (62) 3239-9041\nPeça Rara Brechó\nTotal de vagas oferecidas: 2 vagas\nCargos oferecidos:\n01 vaga para serviços gerais\n01 vaga para operador caixa\nPrazo para se inscrever: até o dia 23/01/2026\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o whatsapp: (62) 9 8445-5555