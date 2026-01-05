O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (5), 20 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, atendente de café e chapeiro e muito mais. Confira como se candidatar!\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nCasa dos Parafusos\nTotal de vagas oferecidas: 4 vagas\nCargo oferecido:\nAuxiliar de estoque - 3 vagas\nAuxiliar de serviços gerais - 1 vaga\nPrazo para se inscrever: até 20/01/2026\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: enviar email para rh@casadosparafusos.com\nContato: (62) 9 9957-5754\nFábrica de Pães Congelados\nTotal de vagas oferecidas: 1 vaga\nCargos oferecidos:\nAtendente de café e chapeiro - 1 vaga\nPrazo para se inscrever: até dia 09/01/26\nSalário: R$ 1.976,00 + VT + (11%) assiduidade + rateio de comissão entre todos os colaboradores (na média de R$ 250,00) + adicional noturno