Nesta segunda-feira (29), foram divulgadas 38 vagas de emprego em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Abadia de Goiás. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, técnico de informática, cozinheiro, auxiliar de almoxarife, auxiliar de limpeza e muito mais. Confira como se candidatar!\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nHospital Santa Helena\nTotal de vagas oferecidas: 8 vagas\nCargos oferecidos:\n1 vaga para T.I (técnico de informática)\n1 vaga para técnico de segurança do trabalho\n1 vaga para cozinheiro(a)\n3 vagas para auxiliar de serviços gerais\n2 vagas para auxiliar de farmácia\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: enviar currículo para curriculo@hsh.com.br\nContato: (62) 9 9820-7591\nConsolidar\nTotal de vagas oferecidas: 1 vaga\nCargos oferecidos:\n1 vaga para auxiliar de limpeza (experiência em clínicas médicas ou hospitais, segunda a sexta)