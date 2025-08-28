Nesta quarta-feira (28), foram divulgadas cerca de 100 vagas de emprego em Goiânia, Valparaíso de Goiás e Aparecida de Goiânia. Há vagas para quem quer trabalhar como ceramista, pedreiro, pintor, eletricista, gesseiro, professor de musculação, recepcionista e muito mais. Confira abaixo!\nVeja as vagas disponíveis:\nMRV&CO\nTotal de vagas oferecidas: 65 vagas\nCargos oferecidos:\nGoiânia\nOficial de obras: 13 vagas\nCeramista: 2 vagas\nPedreiro: 2 vagas\nPintor: 10 vagas\nAparecida de Goiânia\nPintor: 18 vagas\nOficial de obras: 2 vagas\nValparaíso de Goiás\nCeramista: 3 vagas\nEletricista: 2 vagas\nGesseiro: 2 vagas\nGesseiro – drywall: 1 vaga\nOficial de obras: 6 vagas\nOficial de obras – janelas: 2 vagas\nPintor: 2 vagas\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: não informado.\nComo se candidatar: Os interessados devem se inscrever na página carreiras, disponível no site da MRV&CO.