O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (20), 107 vagas de emprego em Goiânia, Mozarlândia, Porangatu, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Há oportunidades para desossador de produção, supervisor de abate, auxiliar de produção e muito mais. Confira como se candidatar.\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia, Mozarlândia e Porangatu\nJBS\nTotal de vagas oferecidas: 2 vagas\nCargos oferecidos:\nDesossador de produção - 20 vagas\nOperador de produção na área de abate e miúdos - 5 vagas\nJovem aprendiz - 20 vagas\nOperador de produção - 15 vagas\nOperador de armazenagem e expedição - 2 vagas\nTreinador de expedição - 1 vaga\nSupervisor de abate - 1 vaga\nTreinador de abate - 1 vaga\nEletrotécnico - 1 vaga\nMecânico industrial (1) E - 1 vaga\nOperador de máquinas de lavanderia - 1 vaga\nPrazo para se inscrever: indeterminado