Nesta segunda-feira (13), foram divulgadas 107 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para operador de produção, assistente administrativo, analista administrativo, técnico em rede e muito mais. Confira como se candidatar.\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nAssociar Consultoria\nTotal de vagas oferecidas: 35 vagas\nCargos oferecidos:\nAssistente financeiro - 2 vagas\nAnalista administrativo - 1 vaga\nAnalista contábil - 1 vaga\nAnalista de rastreabilidade agropecuária - 1 vaga\nAnalista de RH generalista - 1 vaga\nAnalista fiscal - 1 vaga\nAssistente fiscal - 1 vaga\nAuxiliar comercial interno - 1 vaga\nAuxiliar contábil - 1 vaga\nAuxiliar de logística - 1 vaga\nAuxiliar de produção - 1 vaga\nConsulta de RH - 1 vaga\nEstágio comercial - 1 vaga\nEstágio engenharia civil - 1 vaga\nEstoquista - 1 vaga