Nesta sexta-feira (19), foram divulgadas 147 vagas de emprego em Goiânia. Há oportunidades para estoquista e repositor, vendedora de loja e online, costureiras com experiência em camisetas de malha, pedreiro e muito mais. Confira como se candidatar!\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nEmbalagens Tocantins\nTotal de vagas oferecidas: 6 vagas\nCargos oferecidos:\nEstoquista e repositor - 4 vagas\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: enviar currículo pelo WhatsApp (62) 9 8408-1580 ou (62) 9 8164-0796\nContato: (62) 9 8164-0796 ou (62) 9 8408-1580\nJudá Camisetas\nTotal de vagas oferecidas: 15 vagas\nCargos oferecidos:\nVendedora de loja e online - 5 vagas\nAuxiliar de serviços gerais - 1 vaga\nAuxiliar de produção - 3 vagas\nCostureiras com experiência em camisetas de malha - 6 vagas