O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (28), 19 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para empilhador, assistente de vendas, assistente comercial, auxiliar de produção e mais. Confira os prazos e como se candidatar.\nGoiânia\nEletrogil Eletrometalurgica Goiânia LTDA\nTotal de vagas oferecidas: 11 vagas\nCargos oferecidos:\nAuxiliar de produção (segunda a sexta-feira; não precisa de experiência) - 11 vagas\nPrazo para se inscrever: não informado.\nSalário: não informado.\nBenefícios: não informado.\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o WhatsApp: (62) 99982-8805\nTelefone para contato: (62) 99982-8805\nPrefeitura de Uirapuru divulga edital de concurso público com salários de até 4 mil\nConcurso de Prefeitura em Goiás abre vagas com salários de quase R$ 9 mil\nFeira oferece mais de 1,5 mil vagas de emprego em Goiânia