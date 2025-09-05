Nesta quinta-feira (4), foram divulgadas 178 vagas de emprego em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Nerópolis. Há oportunidades para repositor, operador de caixa, motorista entregador, auxiliar de produção, porteiro e técnico em segurança do trabalho, entre outras áreas de logística, comércio e serviços.\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nHiper Moreira\nTotal de vagas oferecidas: 66 vagas\nCargos oferecidos:\n2 vagas para auxiliar de padeiro\n1 vaga para auxiliar de produção\n3 vagas para auxiliar de padaria\n6 vagas para assistente de loja\n1 vaga para atendente de loja\n4 vagas para auxiliar de logística\n2 vagas para açougueiro\n1 vaga para fiscal de loja\n1 vaga para fiscal de prevenção de perdas\n13 vagas para operador(a) de caixa\n32 vagas para repositor\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar