O Bom Dia Goiás divulga, nesta sexta-feira (19), 18 vagas de emprego em Aparecida de Goiânia e Anápolis. Há oportunidades para técnico em aparelhos e equipamentos médicos e hospitalares, movimentador de mercadorias, gerente de auditoria, assistente de departamento de pessoalApare motorista entregador e muito mais. Confira como se candidatar!\nVeja as vagas disponíveis:\nAparecida de Goiânia\nValle Hospitalar\nTotal de vagas oferecidas: não divulgado\nCargo oferecido:\nTécnico em aparelhos e equipamentos médicos e hospitalares\nPrazo para se inscrever: não possui prazo\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o e-mail: vallemateriaismedicos@gmail.com\nContato: Whatsapp: 62-99940-2879\nAnápolis\nRio Vermelho Distribuição Ltda\nTotal de vagas oferecidas: 18 vagas\nCargos oferecidos:\n03 vagas para movimentador de mercadorias