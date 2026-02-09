Nesta segunda-feira (9), foram divulgadas mais de 190 vagas de emprego em Goiânia, Itumbiara e Mozarlândia. Há oportunidades para estoquista, vendedor, operador de produção, mecânico de manutenção, supervisor de higienização, gerente de recursos humanos e muito mais. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nAmigo Tintas\nTotal de vagas oferecidas: 3 vagas\nCargos oferecidos:\nEstoquista\nVendedor\nPrazo para se inscrever: sem prazo\nSalário: R$ 1.621,00 + va +vt\nComo se candidatar: entrar em contato pelo WhatsApp 62 9.8161-1349\nContato: 62 9.8161-1349\nBuritis Restaurante - Setor Morais\nTotal de vagas oferecidas: 4 vagas\nCargos oferecidos:\nAuxiliar de cozinha (masculino)\nAuxiliar de salada (feminino)\nPrazo para se inscrever: não divulgado\nSalário: R$ 2,8 mil\nComo se candidatar: enviar currículo para o e-mail buritisrestaurante@gmail.com