Nesta segunda-feira (19), foram divulgadas 208 vagas de emprego em Goiânia e Niquelândia. Há oportunidades para servente, pedreiro, estagiário de engenharia civil, auxiliar de carga e descarga, rejuntadeiras, pintores, assistente jurídico, coordenador de instalações, eletricista de rede de distribuição, garçom, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, cumim, saladeira, caixa, cozinheiro, barman e muito mais. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nFGR Incorporações\nTotal de vagas oferecidas: 56 vagas\nCargos oferecidos:\n18 vagas para servente\n08 vagas para pedreiro\n05 vagas para estagiário de engenharia civil\n04 vagas para auxiliar de carga e descarga\n03 vagas para rejuntadeiras\n03 vagas para pintores\n02 vagas para analista de obras\n02 vagas para auxiliar de manutenção\n02 vagas para auxiliar de obras\n02 vagas para analista de cobrança