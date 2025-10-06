Empresas de Goiânia estão com 238 vagas de emprego abertas em Goiânia, nesta segunda-feira (6). Há oportunidades para auxiliar de produção, balconista, estágio em engenharia mecânica, motorista para categoria D e muito mais. Confira como se candidatar!\nVeja as vagas disponíveis:\nDella Panificadora\nTotal de vagas oferecidas: 31 vagas\nCargos oferecidos:\n10 vagas para auxiliar de produção\n10 vagas para balconista\n10 vagas para auxiliar de limpeza\n1 vaga para forneiro\nPrazo para se inscrever: até o dia 06/10\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: enviar currículo para o e-mail curriculodella@gmail.com\nContato: 62 3931-9455\nBM Máquinas\nTotal de vagas oferecidas: 05 vagas\nCargos oferecidos:\n1 vaga soldador\n1 vaga para montador industrial\n1 vaga para meio oficial de produção\n1 vaga para estágio engenharia mecânica