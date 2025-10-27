O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (27), 231 vagas de emprego em Goiânia. Há oportunidades para consultor comercial, assistente de estoque, vendedora de joias, motorista, estagiário de Direito, estagiário de TI, gestor comercial e muito mais. Confira como se candidatar.\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nAdecco Brasil\nTotal de vagas oferecidas: 1 vaga\nCargos oferecidos:\n1 vaga para consultor comercial\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: R$ 1.932,95 + benefícios\nComo se candidatar: pelo site www.adecco.com.br\nGrupo Farol\nTotal de vagas oferecidas: 7 vagas\nCargos oferecidos:\n1 vaga para assistente comercial\n1 vaga para auxiliar de estoque\n1 vaga para auxiliar de expedição\n1 vaga para auxiliar de escritório\n1 vaga para vendedora de joias e semijoias\n1 vaga para monitor de cães\n1 vaga para projetista fotovoltaico