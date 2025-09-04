Nesta quinta-feira (4), foram divulgadas 36 vagas de emprego em Goiânia. Há vagas para auxiliar de produção, promotor de vendas, vendedor, estagiário em engenharia civil e mais. Confira abaixo!\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nPoligyn Embalagens\nTotal de vagas oferecidas: 6 vagas\nCargos oferecidos:\n6 vagas para auxiliar de produção (noturno)\nPrazo para se inscrever: até dia 9 de setembro\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o WhatsApp: (62) 3272-6909\nContato: (62) 3272-6909\nBretas\nTotal de vagas oferecidas: 12 vagas\nCargos oferecidos:\n12 vagas para promotor de vendas de cartão\nPrazo para se inscrever: até o dia 12 de setembro\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: comparecer e levar o currículo para o escritório Bretas, na Avenida Anhanguera, 1º andar\nContato: (79) 9 9860-3674