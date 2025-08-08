O Bom Dia Goiás divulga, nesta sexta-feira (8), 39 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para motorista de caminhão, limpeza e conservação hospitalar, promotor de vendas, assistente de recursos humanos, farmacêutico(a), nutricionista, e muito mais. Confira os prazos e como se candidatar.\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nHumana UTI\nTotal de vagas oferecidas: 01 vaga\nCargo oferecido:\n01 vaga para limpeza e conservação hospitalar\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o WhatsApp: (62) 9 8127-7968\nContato: (62) 9 8127-7968\nAgir Saúde - Associação de gestão, inovação e resultados em saúde\nTotal de vagas oferecidas: 08 vagas\nCargos oferecidos:\n01 vaga para analista de ti\n01 vaga para assistente de recursos humanos