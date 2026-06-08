O DAQUI divulga, nesta segunda-feira (8), 34 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para auxiliar de monitoramento, analista de controladoria, analista de compras, técnico de laboratório, analista fiscal e muito mais. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nFederal\nTotal de vagas oferecidas: 13 vagas\nCargos oferecidos:\n09 vagas para auxiliar de monitoramento - diurno\n02 vagas para auxiliar de monitoramento – noturno\n01 vaga para analista de controladoria\n01 vaga para estágio em direito\nPrazo para se inscrever: até dia 10/06/2026\nSalário: a partir de 1 salário mínimo + benefícios\nComo se candidatar: enviar currículo pelo whatsapp: (62) 3414-9076\nContato: (62) 3414-9076\nLaselva RH\nTotal de vagas oferecidas: 07 vagas\nCargos oferecidos:\n01 vaga para analista de RH jr\n01 vaga para analista administrativo financeiro