O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (3), 355 vagas de emprego em Goiânia, Anápolis e Inhumas. Há oportunidades para auxiliar de logística, motorista, professor de musculação, lanterneiro, técnico em segurança do trabalho, analista de suporte, estagiário de educação física e muito mais. Confira como se candidatar!\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nCOL Assessoria Ltda\nTotal de vagas oferecidas: 230 vagas\nCargos oferecidos:\n230 vagas para auxiliar de logística\nPrazo para se inscrever: até 15/11/2025\nSalário: R$ 1.980,00 + benefícios\nComo se candidatar: enviar currículo para WhatsApp (62) 9 9253-9373 ou (62) 9 9253-8968\nTelefone para contato: (62) 9 9975-1330\nBlue Fit Academia\nTotal de vagas oferecidas: 32 vagas\nCargos oferecidos:\n15 vagas para professor(a) de musculação\n2 vagas para professor(a) de ginástica