Nesta segunda-feira (20), estão disponíveis 377 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para auxiliar de logística, ajudantes de depósito, motoristas, ajudante de carga e descarga, auxiliar de estoque e muito mais. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nLéo Madeiras\nTotal de vagas oferecidas: 24 vagas\nCargos oferecidos:\n08 motoristas - CNH categoria C\n16 ajudantes de depósito\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o e-mail: aline.machado@leomadeiras.com.br\nContato: (62) 3097-1111\nCompanhia Brasileira de Distribuição Automotiva\nTotal de vagas oferecidas: 03 vagas\nCargos oferecidos:\n03 vagas para vagas para auxiliar de estoque\nPrazo para se inscrever: até o dia 24/04/2026\nSalário: R$ 1.922,00 + benefícios\nComo se candidatar: enviar currículo no e-mail: gislainy.dourado@brautoparts.com.br