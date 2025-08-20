O Bom Dia Goiás divulga, nesta quarta-feira (20), 46 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para analista de marketing, ajudante de carga e descarga, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de produção, recepcionista, operador de máquina, costureiro, jovem aprendiz, vendedor interno, social media e muito mais. Confira os prazos e como se candidatar.\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nTendas Aluban\nTotal de vagas oferecidas: 11 vagas\nCargos oferecidos:\n01 vaga para analista de marketing\n01 vaga para analista de departamento pessoal\n01 vaga para ajudante de carga e descarga\n01 vaga para assistente de licitação\n01 vaga para auxiliar de serviços gerais\n01 vaga para auxiliar de galvanização\n01 vaga para auxiliar de licitação\n01 vaga para auxiliar de produção\n01 vaga para auxiliar de serralheria