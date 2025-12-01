Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (1), 41 vagas de emprego em Goiânia, Trindade, Anápolis e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de produção, analista de planejamento logístico, auxiliar técnico de instalação, auxiliar de cozinha, motorista categoria D, auxiliar de estoque e muito mais. Confira como se candidatar!\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia, Trindade e Anápolis\nEmpresa: N&L Indústria e Comércio Ltda\nTotal de vagas oferecidas: 22 vagas\nCargos oferecidos:\n1 analista de planejamento logístico\n10 auxiliares de produção\n1 consultor(a) de vendas\n10 operadores de produção\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: à combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para rh@nelindustria.ind.br\nContato: (62) 9 9698-3252\nGoiânia\nProgress Consultoria em RH