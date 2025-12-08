O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (8), 47 vagas de emprego em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Inhumas . Há oportunidades para auxiliar de lanternagem, motorista, controlador de tráfego, auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, auxiliar serviços gerais e muito mais. Confira como se candidatar!\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nInstituto Neurológico de Goiânia\nTotal de vagas oferecidas: 01 vaga\nCargo oferecido:\n01 vaga para auxiliar administrativo - (destinada a PCD)\nPrazo para se inscrever: até o dia 29/12/2025\nSalário: R$1.518,00 + benefícios\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o e-mail: recrutamento@neurologico.com.br\nContato: (62) 9 9693-6621\nGoiânia\nCasa dos Parafusos\nTotal de vagas oferecidas: 05 vagas\nCargo oferecido:\n04 vagas para auxiliar de estoque\n01 vaga para auxiliar serviços gerais