Há oportunidades para analista departamento pessoal, técnico(a) de enfermagem, vendedor externo, mecânico linha diesel e muito mais. Confira como se candidatar!\nO Bom Dia Goiás divulga, nesta sexta-feira (20), 44 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para analista departamento pessoal, técnico(a) de enfermagem, vendedor externo, mecânico linha diesel e muito mais. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nDiesel Trucks\nTotal de vagas oferecidas: 2 vagas\nCargos oferecidos:\nMecânico linha diesel - 1 vaga\nEletricista veicular - 1 vaga\nPrazo para se inscrever: não divulgado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o e-mail: financeiro@dieseltrucks.com.br\nContato: (62) 9 8318-0034\nCielo\nTotal de vagas oferecidas: 7 vagas\nCargo oferecido: Vendedor externo\nPrazo para se inscrever: até o dia 28/02/2026