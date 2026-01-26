Nesta segunda-feira (26), foram divulgadas 418 vagas de emprego em Goiânia. Há oportunidades para analista fiscal, assistente contábil, vendedor, estoquista, especialista de atendimento (voz/chat), analista de engenharia, auxiliar de expedição e muito mais. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nContacnet Contabilidade\nTotal de vagas oferecidas: 10 vagas\nCargos oferecidos:\nestágio\nauxiliar\nassistente\nanalista contábil - fiscal\nPrazo para se inscrever: 28/02/2026\nSalário: de R$1.200,00 a R$3.200,00 (depende da experiência)\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para e-mail: recursoshumanos@contacnet.com.br\nContato: (62) 3240-0400\nSigilo Contabilidade\nTotal de vagas oferecidas: 02 vagas\nCargos oferecidos:\nanalista fiscal\nassistente contábil\nPrazo para se inscrever: não informado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para e-mail: bento@sigilocontabilidade.com.br