Foram divulgadas nesta segunda-feira (22), 102 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para motorista de ônibus, pedreiro, servente de obras, vigilante, porteiro e auxiliar de serviços gerais, entre outras. Confira os prazos e como se candidatar.\nGoiânia\nExpresso São Luiz\nTotal de vagas oferecidas: 22 vagas\nCargos oferecidos:\n1 vaga para mecânico a diesel\n1 vaga para auxiliar de TI\n20 vagas para motorista de ônibus rodoviário\nPrazo para se inscrever: imediato\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: enviar currículo para rh.recrutamento@expressosaoluiz.com.br\nContato: WhatsApp (62) 99298-9980\nIBGE abre mais de 300 vagas em Goiás com salário de até R$ 4 mil\nEmpresas oferecem mais de 30 vagas de emprego na Grande Goiânia\nJBS abre mais de 200 vagas de emprego em Goiás; veja cidades e como se candidatar