Nesta segunda-feira (10), são ofertadas 68 vagas de emprego em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e na região da Rodovia dos Romeiros. Há oportunidades para pedreiro, pintor, servente de obras, operador de caixa, estoquista e mecânico automotivo, entre outras. Confira os prazos e como se candidatar.\nGoiânia\nAssaí Atacadista\nTotal de vagas oferecidas: 20 vagas\nCargos oferecidos:\n4 vagas para repositor de mercadorias\n2 vagas para vendedor de cartão\n6 vagas para fiscal de prevenção\n5 vagas para operador de caixa\n1 vaga para auxiliar de manutenção\n2 vagas para repositor de frios\nPrazo para se inscrever: até 30/08/2026\nSalário: de R$ 1.716 a R$ 2.063 + benefícios\nComo se candidatar: enviar currículo pelo WhatsApp (62) 99814-3643.\nContato: (62) 99814-3643 (falar com Maria).\nConcurso da Câmara de Goiânia é parcialmente liberado; veja para quais áreas