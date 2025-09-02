Nesta terça-feira (2), foram divulgadas 72 vagas de emprego em Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Há vagas para estagio em engenharia, ajudante e carga e descarga, assistente de operação, motorista entregador, motorista entregador, estoquista, auxiliar de produção e muito mais. Confira abaixo!\nVeja as vagas disponíveis:\nAparecida de Goiânia\nLajes Santa Inês Eng Ind e Com Ltda\nTotal de vagas oferecidas: 01 vaga\nCargo oferecido:\n01 vaga para estagio em engenharia\nPrazo para se inscrever: até o dia 15/09/2025\nSalário: R$1000.00 +R$ 200 de auxílio transporte.\nComo se candidatar: Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: estagiario01@lajesantaines.com.br\nContato: (62) 3246-7200\nRTE Rodonaves\nTotal de vagas oferecidas: 26 vagas\nCargos oferecidos:\n20 vagas para ajudante e carga e descarga\n02 vagas para assistente de operação