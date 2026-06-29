Nesta segunda-feira (29), foram divulgadas 73 vagas de emprego em Goiânia. Há oportunidades para operador de máquinas, auxiliar de produção, auxiliar mecânico de refrigeração, eletricista de manutenção, executivo comercial e muito mais. Confira os prazos e como se candidatar.\nGoiânia\nAR Vertical Service Ltda.\nTotal de vagas oferecidas: 4 vagas\nCargos oferecidos:\n4 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração\nPrazo para se inscrever: até 20/07/2026\nSalário: R$ 1.800 + benefícios (auxílio combustível, alimentação, café da manhã, assiduidade, seguro de vida e cesta natalina)\nComo se candidatar: enviar currículo pelo e-mail rh@arvertical.com.br ou pelo WhatsApp (62) 99237-1617\nContato: (62) 99237-1617\nEmpresas oferecem mais de 50 vagas de emprego em Goiás\nIBGE abre mais de 300 vagas em Goiás com salário de até R$ 4 mil