O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (01), 294 vagas de emprego em Goiânia. Há oportunidades para auxiliar de produção, jardineiro, mecânico, jovem aprendiz estágio em engenharia civil e muito mais. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nOpus (Opus Incorporadora)\nTotal de vagas oferecidas: 1 vaga\nCargos oferecidos:\nEstágio em Engenharia Civil\nPrazo para se inscrever: não informado\nSalário: Valor correspondente ao salário mínimo vigente.\nComo se candidatar: através do link BIT.LY/PROGRAMAOPUS\nContato: não informado\nNova Veneza\nSão Salvador Alimentos\nTotal de vagas oferecidas: 273 vagas\nCargos oferecidos:\nAuxiliar de produção - 163 vagas\nAuxiliar de carga e descarga - 17 vagas\nPaletização - 9 vagas\nJardineiro - 5 vagas\nConservação e limpeza - 16 vagas\nAuxiliar administrativo manutenção - 1 vaga\nAssistente de elétrica - 8 vagas