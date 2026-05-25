Nesta segunda-feira (25), são ofertadas mais de 79 vagas de emprego em Goiânia. Há oportunidades para operador de telemarketing, vendedor(a), assistente administrativo, SDR em vendas, recepcionista, operador de máquinas e supervisor de logística, entre outras. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nLegião da Boa Vontade\nTotal de vagas oferecidas: 10 vagas\nCargos oferecidos:\nOperador de telemarketing\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: enviar currículo para o e-mail goiania.social@lbv.org.br\nContato: (62) 3531-5052\nFaina abre concursos públicos com salários de até R$ 13,5 mil; veja oportunidades\nSesc e Senac Goiás abrem vagas com salários de até R$ 5,1 mil em Goiás\nAbertas as inscrições para concurso da Câmara de São Luís dos Montes Belos com salário de até R$ 7 mil