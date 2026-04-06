O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (6), 8 vagas de emprego em Goiânia. Há oportunidades para encarregado de elétrica, técnico em edificações, auxiliar administrativo e muito mais. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nPlanedo Engenharia\nTotal de vagas oferecidas: 1 vaga\nCargos oferecidos:\n01 vaga para estagiário – técnico em edificações\nPrazo para se inscrever: 15/04/2026\nSalário: bolsa de R$ 1.000,00 + r$ 200,00 de va + possibilidade de ganhos por desempenho\nJornada: home office + visitas em obras\nComo se candidatar: enviar currículo para o e-mail fabio.ferro@planedo.com.br ou pelo whatsapp\nContato: (62) 99957-4193\nAparecida de Goiânia\nMCDE Engenharia Ltda\nTotal de vagas oferecidas: 1 vaga\nCargos oferecidos:\n01 vaga para encarregado de elétrica\nPrazo para se inscrever: 23/04/2026\nSalário: R$ 3.542,00 + prêmio por assiduidade + vale transporte + café da manhã e almoço na empresa + horas extras