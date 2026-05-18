Nesta segunda-feira (18), há 11 vagas de emprego disponíveis em Goiânia. Há oportunidades para assistente administrativo, operador de máquinas, vendedor externo, especialista comercial e muito mais. Confira os prazos e como se candidatar.\nGoiânia\nProgress Consultoria em RH\nTotal de vagas oferecidas: 10 vagas\nCargos oferecidos:\n01 vaga para assistente administrativo\n01 vaga para operador de máquinas\n01 vaga para vendedor externo\n01 vaga para analista financeiro jr.\n01 vaga para chefe de salão\n01 vaga para assistente contábil\n01 vaga para especialista comercial\n01 vaga para assistente administrativo\n01 vaga para sdr em vendas\n01 vaga para secretária comercial\nPrazo para se inscrever: até 31/05/2026\nSalário: entre R$ 1.621,00 e R$ 5.000,00\nComo se candidatar: enviar currículo por e-mail vagas.progressrh@gmail.com ou whatsapp (62) 99409-1718