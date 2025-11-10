Empresas de Goiânia e Aparecida estão com 56 vagas de emprego abertas, nesta segunda-feira (10). Há oportunidades para pedreiro, servente, motorista, técnico de operação e logística, atendente, recepcionista, estagiário em mídia social e muito mais. Confira como se candidatar!\nInstituto abre processo seletivo para unidade de saúde em Goiânia com 21 cargos e salário de até R$ 6,7 mil\nProcesso seletivo para atuar na saúde indígena no Tocantins oferece salários de até R$ 17 mil\nPrefeitura no Entorno do Distrito Federal abre concurso com salário de até R$ 9,5 mil\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nOmar Construtora\nTotal de vagas oferecidas: 6 vagas\nCargos oferecidos:\n3 vagas para ajudante/servente\n3 vagas para pedreiro\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: enviar currículo para WhatsApp (62) 9 8420-4744