Nesta segunda-feira (15), foram divulgadas 14 vagas de emprego em Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para auxiliar de manutenção predial, serralheiro, pintor de estrutura metálica, servente, churrasqueiro e muito mais. Confira os prazos e como se candidatar.\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nShopping República\nTotal de vagas oferecidas: 05 vagas\nCargo oferecido:\n01 vaga para auxiliar de manutenção predial\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o e-mail: vagas@grupojosealves.com\nContato: não divulgado\nCMO Construtora\nTotal de vagas oferecidas: 06 vagas\nCargos oferecidos:\n04 vagas para servente\n01 vaga para serralheiro\n01 vaga para pintor de estrutura metálica\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar