O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (27), 46 vagas de emprego em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Anápolis. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, zelador, oficial de manutenção, servente de obras, auxiliar de manutencao e muito mais. Confira como se candidatar!\nPara reter e captar funcionários, empresas ampliam benefícios\nExpansão da Shopee deve gerar 3 mil empregos em Goiás com ajuda de pacote de medidas\nPrefeitura de Trindade abre seleção com salários de até R$ 4,1 mil\nGoiânia\nJSL logística\nTotal de vagas oferecidas: 01 vaga\nCargos oferecidos:\n01 vaga para ajudante geral\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o whatsapp: 062 996694586.\nContato: (62) 996694586\nAparecida de Goiânia\nFGR Incorporações