Nesta segunda-feira (4), estão disponíveis 11 vagas de emprego em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Itumbiara. Há oportunidades para ajudante de descarga e conferente, mestre de obras, chapeiro, atendente e muito mais. Confira como se candidatar!\nGoiânia\nPit Dog Kid Abelha\nTotal de vagas oferecidas: 06 vagas\nCargos oferecidos:\n02 vaga para chapeiro\n02 vaga p/ suqueiro\n02 vaga p/ atendente\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a partir de R$ 2.000,00\nComo se candidatar: entrar em contato pelos whatsapp (62) 9 8180-4651 ou (62) 9 8423-4549\nContato: (62) 9 8180-4651 ou (62) 9 8423-4549\nAparecida de Goiânia\nTranseletro\nTotal de vagas oferecidas: 04 vagas\nCargos oferecidos:\n1 vaga p/ motorista\n03 vagas p/ ajudante de descarga e conferente\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: pelo whastapp (62) 99652-3467