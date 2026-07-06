O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (5), 12 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de limpeza, servente, pedreiro e muito mais. Confira os prazos e como se candidatar!\nGoiânia\nSan Lorenzo Agroindustrial\nTotal de vagas oferecidas: 2 vagas\nCargos oferecidos:\n01 vaga para ajudante de carga e descarga de mercadorias\n01 vaga para auxiliar de limpeza\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o whatsapp: (62) 3577-2020\nAparecida de Goiânia\nCCB Construtora\nTotal de vagas oferecidas: 10 vagas\nCargos oferecidos:\n05 vagas para servente\n05 vagas para pedreiro\nPrazo para se inscrever: até dia 31/07/2026\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo pelo whatsapp: (62) 9 9908-1985