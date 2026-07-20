Nesta segunda-feira (20), são ofertadas mais de 17 vagas de emprego em Goiânia, Rio Verde e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, copeiro, concierge, assistente administrativo (PCD), técnico administrativo (PCD), líder de almoxarifado (PCD), consultor técnico, auxiliar de oficina, estoquista (primeiro emprego), técnico mecânico, consultor de vendas web e muito mais. Confira os prazos e como se candidatar.\nGoiânia\nEinstein\nTotal de vagas oferecidas: não informado\nCargos oferecidos:\nauxiliar de cozinha\ncopeiro\nconcierge\nassistente administrativo (PCD)\ntécnico administrativo (PCD)\nlíder de almoxarifado (PCD)\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: de R$ 1.685,85 a R$ 2.868,47 + benefícios\nComo se candidatar: enviar currículo para joice.paraguassu@einstein.br, informando o cargo no assunto, ou se cadastrar no site do Einstein.