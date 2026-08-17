Nesta segunda-feira (17), são ofertadas 12 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para vendedor, auxiliar de produção, ajudante de indústria e mais. Confira os prazos e como se candidatar.\nGoiânia\nNutroeste Nutrição Animal\nTotal de vagas oferecidas: 4 vagas\nCargos oferecidos:\nAuxiliar de produção - 4 vagas\nPrazo para se inscrever: até 29/08/2026\nSalário: não informado\nComo se candidatar: enviar currículo pelo WhatsApp (62) 9939-2888\nContato: (62) 9939-2888\nAparecida de Goiânia\nFerrobraz Industrial\nTotal de vagas oferecidas: 3 vagas\nCargos oferecidos:\nAuxiliar administrativo de logística (diferencial: conhecimento em roteirização) - 1 vaga\nAjudante de indústria - 1 vaga\nAjudante de pátio - 1 vaga\nPrazo para se inscrever: 19/08/2026\nSalário: compatível com a função + vale-transporte + vale-refeição