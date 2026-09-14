O Bom Dia Goiás divulga, nesta segunda-feira (14), 7 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, consultor comercial e assistente de produção. Confira os prazos e como se candidatar.\nGoiânia\nAgroquima Produtos Agropecuários Ltda.\nTotal de vagas oferecidas: 1 vaga\nCargos oferecidos:\n1 vaga para auxiliar de serviços gerais\nPrazo para se inscrever: até 25/09\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: enviar currículo pelo WhatsApp (62) 98405-9280 ou pelo e-mail rh@agroquima.com.br\nContato: (62) 98405-9280\nIPOG\nTotal de vagas oferecidas: 5 vagas\nCargos oferecidos:\n5 vagas para consultor comercial\nPrazo para se inscrever: até 18/09/2026\nSalário: R$ 2.109,93 fixo + comissão variável sem teto + vale-alimentação de R$ 41,27 por dia + plano de saúde e odontológico + bolsa de estudo de 70% + day off