Nesta quarta-feira (6), foram divulgadas 14 vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Há oportunidades para empacotador, serralheiro montador, ajudante de motorista, churrasqueiro e muito mais. Confira os prazos e como se candidatar.\nVeja as vagas disponíveis:\nGoiânia\nSalastar IND e Com de Móveis LTDA\nTotal de vagas oferecidas: 4 vagas\nCargos oferecidos:\nEmpacotador - 4 vagas\nPrazo para se inscrever: até 15/08/2025\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o WhatsApp: (62) 9 8417-2011\nContato: (62) 9 8417-2011\nSherlock Holmes Investigações\nTotal de vagas oferecidas: 4 vagas\nCargo oferecido:\nSerralheiro montador - 4 vagas\nPrazo para se inscrever: indeterminado\nSalário: a combinar\nComo se candidatar: encaminhar o currículo para o WhatsApp: (62) 3271-3399\nContato: (62) 3271-3399