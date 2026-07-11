O Exército Brasileiro abriu um processo seletivo para o Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST), voltado a diversas áreas de formação, com salários a partir de R$ 4 mil. As vagas são para trabalhar na 11ª Região Militar, que abrange os estados de Goiás e Tocantins, Distrito Federal e a região do Triângulo Mineiro.\nDe acordo com o edital, a seleção é voltada para homens e mulheres que tenham ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de julho pelo site da 11ª Região Militar. A taxa é de R$ 60 e pode ser paga via Pix, cartão de crédito ou guia de recolhimento da União (GRU Simples).\nO processo seletivo conta com vagas para guarnições nas cidades de: Goiânia, Cristalina, Formosa, Ipameri, Jataí, Brasília (DF), Araguari (MG), Uberlândia (MG) e Palmas (TO). Leia o edital completo!