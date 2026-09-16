Feira de Emprego Emprega Transporte (Reprodução/SEST-SENAT)\nMais de 1,5 mil vagas de emprego são oferecidas nesta quinta-feira (17), das 8h às 20h, no Shopping Estação Goiânia, no Setor Central da capital. Promovida pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), a feira reúne mais de 20 empresas para conectar candidatos ao mercado de trabalho.\nAs vagas contemplam setores como transporte, logística, comércio, indústria e serviços, com opções também para estágio, jovem aprendiz e pessoas com deficiência (PcD). Batizada de Feira Emprega Transporte, a ação conta com o apoio institucional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).\nDe acordo com a entidade, o evento possibilita o contato direto com recrutadores para quem busca o primeiro emprego, recolocação profissional ou mudança na carreira. A iniciativa em Goiânia faz parte de um circuito nacional que passou por 56 cidades no último ano e resultou em cerca de 6 mil contratações, segundo dados do Sest Senat e do Ministério do Trabalho e Emprego.