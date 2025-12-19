Arquitetos, consultores e engenheiros podem se inscrever para vagas com salários de até R$ 12 mil, na Fundação Pró-Cerrado. As inscrições seguem até dia 21 de dezembro e podem ser feitas no site da fundação.\nTodas as vagas exigem ensino superior completo na área e, no caso de Arquitetura e Engenharia, também é preciso ter registro ativo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (Cau) e no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).\nTodas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência (pcd).\nOs salários das vagas começam em R$ 6 mil e podem chegar até R$ 12 mil. Confira quais são os pré-requisitos para cada vaga:\nArquiteto\nAlém do registro ativo na Cau, é necessário ter experiência anterior na função, experiência em elaboração de projetos arquitetônicos com uso de ferramentas BIM e criação dos modelos arquitetônicos 3D.